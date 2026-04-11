Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Diarista é 'contida' por PMs após cobrar patrão em São Paulo

Brutalidade: a Polícia Militar informou em nota que a mulher danificou a porta de vidro e ameaçou funcionários de uma empresa no local. A diarista estava acompanhada da filha de 7 anos

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra os militares colocando a mulher, que está algemada com as mãos para trás, dentro da viatura. (Foto: Reprodução | Metrópoles)

Uma diarista foi "contida" por policiais militares na Avenida Paulista, região central de São Paulo, na tarde de sexta-feira (10/4), e colocada à força dentro de uma viatura por resistir à ação policial. A PM informou que a mulher estava no local para cobrar os valores devidos pelo antigo patrão após ser dispensada. Ela estava acompanhada da filha de 7 anos.

Segundo o Metrópoles, imagens feitas por uma testemunha mostram a ação dos agentes.  Dois militares colocaram a mulher no chão e a algemaram.

Quando a diarista voltou a ficar de pé, repetiu diversas vezes que entraria na viatura e iria à delegacia, mas que gostaria que as algemas fossem retiradas.

Ainda conforme o Metrópoles, a Polícia Militar afirmou que a mulher foi algemada por ter apresentado forte agitação e resistência ativa. Ainda segundo a corporação, a medida foi adotada para garantir a segurança dos agentes e da própria envolvida. O equipamento foi retirado assim que ela se acalmou no interior da viatura.

A corporação informou em nota que a mulher danificou a porta de vidro e ameaçou funcionários de uma empresa no local. A ocorrência foi apresentada no 78º Distrito Policial (Jardins), onde o boletim de ocorrência foi registrado como ameaça e dano material.

Neste sábado (11/4), a deputada estadual Ediane Maria (PSol-SP) protocolou dois ofícios destinados à Secretaria de Segurança Pública (SSP) e à Ouvidoria das Polícias de São Paulo, questionando a conduta dos PMs envolvidos na ocorrência e pedindo que eles sejam investigados.

Em um dos documentos, a deputada questiona quais protocolos foram adotados na condução da ação policial, se houve instauração de procedimento interno para apuração dos fatos e eventual responsabilização dos agentes e quais medidas a SSP pretende adotar para evitar a repetição de condutas semelhantes, especialmente em situações envolvendo conflitos civis e presença de crianças.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

brasil

diarista

contida

pms

cobrar dívida

patrão

são paulo
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

BRASIL

Influenciador Breno Faria, do 'Café com Teu Pai', é denunciado ao MPF e PRF

A denúncia (8/4) foi feita pela deputada estadual Ediane Maria (Psol) e pela advogada Natália Boulos cita suposta atividade empresarial irregular, uso indevido das redes sociais, conteúdo discriminatório e possível conflito com o cargo público.

11.04.26 19h17

agressões

Diarista é 'contida' por PMs após cobrar patrão em São Paulo

Brutalidade: a Polícia Militar informou em nota que a mulher danificou a porta de vidro e ameaçou funcionários de uma empresa no local. A diarista estava acompanhada da filha de 7 anos

11.04.26 18h37

Educação brasileira

Censo: 50% de alunos cotistas nas federais concluem graduação

Índice é superior ao registrado entre os não cotistas em universidades

11.04.26 16h05

Brasil

Agora é lei: 5/9 é Dia Nacional de Combate à Violência contra Mulheres e Meninas Indígenas

Data reforça mobilização permanente do Estado e da sociedade para enfrentar a violência

11.04.26 14h06

MAIS LIDAS EM BRASIL

FRATURA

Jovem tem joelhos esmagados após peso de 160 kg cair em academia

Acidente durante exercício em academia é investigado como lesão corporal após falha em equipamento

10.04.26 23h41

DISPUTA JUDICIAL

Defesa de Stênio Garcia acusa filhas de 'ganhar tempo' em briga por imóvel

A disputa judicial envolvendo o ator Stênio Garcia e as filhas Gaya e Cássia Piovesan continua gerando repercussão

11.04.26 16h20

BRASIL

Influenciador Breno Faria, do 'Café com Teu Pai', é denunciado ao MPF e PRF

A denúncia (8/4) foi feita pela deputada estadual Ediane Maria (Psol) e pela advogada Natália Boulos cita suposta atividade empresarial irregular, uso indevido das redes sociais, conteúdo discriminatório e possível conflito com o cargo público.

11.04.26 19h17

agressões

Diarista é 'contida' por PMs após cobrar patrão em São Paulo

Brutalidade: a Polícia Militar informou em nota que a mulher danificou a porta de vidro e ameaçou funcionários de uma empresa no local. A diarista estava acompanhada da filha de 7 anos

11.04.26 18h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda