Diarista é 'contida' por PMs após cobrar patrão em São Paulo

Uma diarista foi "contida" por policiais militares na Avenida Paulista, região central de São Paulo, na tarde de sexta-feira (10/4), e colocada à força dentro de uma viatura por resistir à ação policial. A PM informou que a mulher estava no local para cobrar os valores devidos pelo antigo patrão após ser dispensada. Ela estava acompanhada da filha de 7 anos.

Segundo o Metrópoles, imagens feitas por uma testemunha mostram a ação dos agentes. Dois militares colocaram a mulher no chão e a algemaram.

Quando a diarista voltou a ficar de pé, repetiu diversas vezes que entraria na viatura e iria à delegacia, mas que gostaria que as algemas fossem retiradas.

Ainda conforme o Metrópoles, a Polícia Militar afirmou que a mulher foi algemada por ter apresentado forte agitação e resistência ativa. Ainda segundo a corporação, a medida foi adotada para garantir a segurança dos agentes e da própria envolvida. O equipamento foi retirado assim que ela se acalmou no interior da viatura.

A corporação informou em nota que a mulher danificou a porta de vidro e ameaçou funcionários de uma empresa no local. A ocorrência foi apresentada no 78º Distrito Policial (Jardins), onde o boletim de ocorrência foi registrado como ameaça e dano material.

Neste sábado (11/4), a deputada estadual Ediane Maria (PSol-SP) protocolou dois ofícios destinados à Secretaria de Segurança Pública (SSP) e à Ouvidoria das Polícias de São Paulo, questionando a conduta dos PMs envolvidos na ocorrência e pedindo que eles sejam investigados.

Em um dos documentos, a deputada questiona quais protocolos foram adotados na condução da ação policial, se houve instauração de procedimento interno para apuração dos fatos e eventual responsabilização dos agentes e quais medidas a SSP pretende adotar para evitar a repetição de condutas semelhantes, especialmente em situações envolvendo conflitos civis e presença de crianças.