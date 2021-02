Quem teve sintomas leves da covid-19 pode ter sequelas duradouras, diz estudo

Uma pesquisa divulgada recentemente revela que pacientes que contraíram a forma leve da Covid-19 podem apresentar sintomas por um longo período, mesmo depois de recuperados.

O estudo, divulgado no periódico médico Jama Network, afirma que os sintomas mais comuns são cansaço demasiado, perda de paladar ou olfato (ou os dois), confusão mental e dificuldades para respirar.

Antes, estas sequelas só eram observadas em pacientes que apresentavam quadro grave do vírus, mas nos últimos meses, essa realidade mudou. Por isso, médicos têm recomendado com cada vez mais frequência, a fisioterapia aliada ao acompanhamento periódico.

No Brasil, cientistas afirmam que é frequente o número de pessoas com sequelas no coração e por isso, precisam de tratamento e acompanhamento constante. No caso de pessoas que tiveram a doença em sua forma leve, os cuidados também não podem ser ignorados, sobretudo porque os médicos observaram que a covid pode tornar um quadro estável de lesão pulmonar em um problema mais grave a longo prazo.

O importante é se cuidar, fazer exames periodicamente e procurar um médico a qualquer sinal de complicação.