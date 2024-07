Estudo aponta quais são os aparelhos mais sujos nas academias; veja

Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) identificou os aparelhos mais sujos nas academias. Os estudiosos analisaram amostras de duas academias, uma pública e uma privada, para descobrir quais são os aparelhos com maior acúmulo de sujeira.

Entre outubro e dezembro de 2023, foram feitas 120 avaliações, envolvendo testes de proteína, análise com luz fluorescente e inspeções visuais. Os resultados mostraram que a barra de agachamento, o haltere de 8 kg, a máquina de hack squat e a de leg press estão entre os mais contaminados.

Os resultados do estudo foram publicados na revista científica Journal of Human Environment and Health Promotion. Os pesquisadores encontraram sujeira visível a olho nu em 95% dos aparelhos da academia pública e em 33,3% dos equipamentos da academia particular.

O professor André Luiz Alvim, responsável pelo estudo, destacou a importância de levar a própria toalha para forrar as superfícies e de manter a higienização das mãos. "Álcool 70% ou em gel, água, sabão e papel toalha são essenciais", aconselha.

“A academia precisa ter uma frequência para fazer a limpeza e a desinfecção das superfícies, incluindo chão, parede, banheiro e, principalmente, os aparelhos de malhar. O volume de pessoas que frequentam o local é muito alto e, por isso mesmo, é importante esta periodicidade. A academia precisa também fornecer insumos necessários para a higienização pelos usuários”, explica, em comunicado, Daniela Batista, uma das autoras do estudo.