Estudante que recebeu “gravata” de professor será indenizado pelo Estado

O Estado de Goiás terá de indenizar em R$ 20 mil um estudante que recebeu uma “gravata” de um professor que tentou obrigá-lo a comer uma bolinha de papel. O caso ocorreu em 2017, no Colégio Estadual Moisés Santana, em Bom Jesus de Goiás.

A vítima tinha apenas 13 anos e estudava no 6º no Ensino Fundamental. Na época do ocorrido, o pai do aluno registrou boletim de ocorrência contra profissional, que teve o contrato suspenso.

O pai do estudante, relatou nos autos, que o filho brincava de jogar bolinha de papel com colegas, quando uma delas atingiu o quadro próximo ao local em que o professor estava. O professor perguntou o que deveria fazer com a bolinha e a turma disse que o autor teria que comer a objeto.

Segundo o que consta nos autos, o docente, de maneira violenta, foi ao encontro do estudante e por meio de uma “gravata”, tentou colocar a bolinha de papel em sua boca por três vezes.

Em seguida, sem manifestar qualquer arrependimento, saiu da sala de aula e os alunos lá permaneceram, assustados.

No processo, o Estado de Goiás reconheceu o ato do professor. Contudo, alegou que houve culpa da vítima, uma vez que o adolescente possuía diversas fichas disciplinares nas quais constam comportamento inadequado no ambiente escolar.