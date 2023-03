Estudante entra em trabalho de parto na escola e professor realiza procedimento; entenda a história

Já pensou estar dando aula e ser surpreendido com a informação de que uma aluna entrou em trabalho de parto? Foi exatamente o que aconteceu do Colégio Estadual Carlos Gomes, no Paraná. A estudante, de 16 anos, chegou a enconder dos pais a gravidez e foi acolhida pelo docente e funcionários da instituição enquanto dava à luz à criança.

A adolescente está no segundo ano do ensino médio. Somente o namorado sabia da existência da criança, que nasceu com 3 quilos e passa bem. “Durante a terceira aula, ela foi ao banheiro e acabou entrando em trabalho de parto. Só ela e o namorado sabiam da gravidez, que foi escondida dos pais de ambos”, disse.

No mesmo dia haveria uma reunião de pais e mestres. Zeladoras da escola chamaram o professor pra ir ao banheiro feminino. Segundo Claudio Roberto, pedagogas, zeladoras e outras alunas ajudaram no processo, com tecidos, barbantes e outros materiais.

O Corpo de Bombeiros chegou poucos minutos depois do parto e levou a aluna e o recém-nascido para o hospital. “Nem da minha mulher eu assisti”, brincou.