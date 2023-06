Estudante é indiciado por importunação sexual após gravar alunas no banheiro de faculdade de SP

O estudante Gabriel Valareto Vicente Silva, de 20 anos, foi indiciado por importunação sexual após ser preso em flagrante, na noite de quinta-feira (15), filmando partes íntimas de alunas por debaixo da porta de um banheiro da Universidade Anhembi Morumbi, na Mooca, Zona Leste de São Paulo. A aluna que flagrou a gravação feita pelo rapaz saiu gritando do banheiro, e um bombeiro interveio até a chegada da polícia. As informações são do G1 São Paulo.

VEJA MAIS

O celular de Gabriel foi apreendido. Testemunhas relataram que foram encontrados no aparelho mais de dez vídeos gravando partes íntimas de mulheres dentro do banheiro da faculdade.

O G1 procurou a advogada do indiciado, Camila Casco Barbosa, que afirmou que os fatos serão esclarecidos no decorrer do processo. À polícia, Gabriel admitiu que tentou fazer imagens de quem estava na cabine ao lado da que ele usava no banheiro, mas disse que não sabia que era uma mulher. A ocorrência foi registrada no 8º Distrito Policial, na Mooca.

A universidade disse, por meio de nota, lamentar o episódio e repudiou o caso. "Como instituição de ensino, atuamos na promoção da formação crítica, cidadã e consciente da comunidade acadêmica, formando não apenas profissionais, mas indivíduos em sua integralidade e, por esse motivo, repudiamos toda e qualquer conduta contrária às normas legais e da própria Instituição.

Esclarecemos que estamos adotando as providências cabíveis, tanto internamente, quanto junto às autoridades competentes e continuaremos atuando para a solução do caso, estando, inclusive, à disposição para contribuir com a apuração dos fatos.

A Instituição se solidariza com a vítima e informa que tem prestado toda a assistência necessária para que ela possa se restabelecer o mais rápido possível, retomando integralmente as atividades acadêmicas".

Por fim, a Instituição reafirma seu comprometimento em acompanhar o caso e seus desdobramentos.