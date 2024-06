Estudante de 18 anos fica cega após uso incorreto de lente de contato

A jovem Lara Brandão, de 18 anos, viralizou nas redes sociais ao publicar uma série de vídeos relatando que perdeu a visão de um dos olhos, devido ao mau uso das lentes de contato.

De acordo com o relato de Lara, ela tinha o hábito de dormir, tomar banho e até coçar os olhos usando as lentes de correção visual. Os comportamentos, no entanto, são contraindicados pelos oftalmologistas.

A infecção que a estudante desenvolveu é conhecida como ceratite amebiana, que ocorre quando um protozoário presente no solo e na água se instala nos olhos e cria uma inflamação. A condição afeta a córnea e é comum em pessoas que se banham usando lentes de contato.

“Eu tinha o costume de ficar coçando o olho e isso me causou uma laceração na córnea. Eu também tomei banho usando as lentes. Como o protozoário que causa a ceratite está presente na água, ele infectou o meu olho”, disse a jovem nas publicações.

Devido à infecção, Lara perdeu a visão do olho direito de forma completa e agora está na fila do transplante de córnea.