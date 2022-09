'Estou falida', diz vítima de golpe em perfil falso de ator sul-coreano

Após receber denúncias, o Consulado-Geral da Coreia do Sul em São Paulo emitiu um alerta para que fãs não caiam em golpe por meio de um perfil falso do ator Park Bo-gum. Pelo menos sete brasileiros teriam sido vítimas da fraude, entre eles uma aposentada moradora de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, que afirma ter perdido cerca de R$ 40 mil. “Me atolei. Estou falida, negativada, minha vida está um caos. Não tenho nem o que comer, para falar a verdade. Sou aposentada e, infelizmente, caí nesse golpe”, declarou. As informações são do portal Metro.

Fã da cultura sul-coreana, a vítima relata que aceitou a solicitação de um perfil que dizia ser do ator em janeiro deste ano e começou a receber mensagens que acreditava serem do próprio artista.

Os dois, então, começaram a conversar por e-mail e o golpista disse que queria vir ao Brasil para conhecê-la, mas que, para isso, precisaria pagar uma multa contratual à empresa que o agenciava. Foi quando a vítima começou a fazer depósitos em uma conta indicada por ele, com a promessa de devolução no futuro. Ela chegou a fazer empréstimos para arcar com os valores.

“Sei que, nessa ‘brincadeira’, perdi quase R$ 40 mil”, conta a mulher. Depois, ela começou a receber ameaças. O golpista afirmou que, se ela não pagasse o valor solicitado, iria expor fotos íntimas dela.

De acordo com o Consulado Geral da Coreia do Sul, o golpista que criou um perfil falso e se passa pelo ator conversa com os fãs e, para tirar dinheiro deles, promete vir ao Brasil para conhecê-los. Porém, para isso, afirma que precisa de dinheiro para pagar uma multa contratual à empresa que o agencia e diz que, futuramente, ressarcirá integralmente o valor.

Como os depósitos foram feitos em bancos do Brasil, a suspeita é de que o criminoso seja do país.

Veja dicas do consulado sul-coreano para não se tornar vítima