Estados reduzem intervalo para a segunda dose da AstraZeneca

Cidades de seis Estados reduziram o intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina AstraZeneca. O Ministério da Saúde estipulou 12 semanas (três meses), mas o prazo foi encurtado por gestores que buscam ampliar a proteção da população contra a variante Delta do coronavírus. As informações foram divulgadas pelo G1.

Segundo a bula da AstaZeneca, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), responsável pela produção e importação do produto, está descrito que "a segunda injeção pode ser administrada entre 4 e 12 semanas após a primeira".

A AstraZeneca reafirmou que "os estudos realizados até o momento demonstram que a vacina é eficaz na prevenção da Covid-19 sintomática quando aplicada neste intervalo de tempo", de 4 a 12 semanas. A farmacêutica afirma ainda que a aplicação da segunda dose após 60 dias "foi avaliada em estudos clínicos – e, por isso, está aprovada".

O Ministério da Saúde informou que "acompanha a evolução das diferentes variantes do Sars CoV-2 no território nacional e está atento à possibilidade de alterações no intervalo recomendado". A pasta também disse que "o tema foi, inclusive, discutido amplamente na Câmara Técnica Assessora em Imunizações, em reunião realizada no dia 2 de julho deste ano, sendo que o parecer (...) foi a de manutenção deste intervalo".

Cidades estão encurtando o prazo, dentro do que prevê a bula, para imunizar a população contra a variante Delta. Isso porque, na quinta-feira (8), a revista científica "Nature" apresentou um estudo, assinado por cientistas do Instituto Pasteur e do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França (CNRS, na sigla em francês), que mostram que a Delta é parcialmente resistente a alguns tipos de anticorpos, mas que duas doses da vacina da Pfizer ou da AstraZeneca/Oxford são capazes de neutralizá-la.

Já divulgaram a redução do intervalo cidades dos seguintes estados: Pernambuco (60 dias), Acre (45 dias), Santa Catarina (70 dias), Tocantins (80 dias), Espírito Santo (70 dias) e Piauí (70 dias).