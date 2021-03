'Escrivão não é polícia': Vídeo de alunos da Polícia Civil causa polêmica

Um vídeo onde mostra alunos do curso de formação para investigador da Acadepol (Academia de Polícia Civil) satirizando a atuação de escrivães de polícia viralizou na última semana e causou revolta de policiais. As imagens mostram os alunos em formação para atuarem como investigadores da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

“Escrivão não é polícia e só sabe digitar, se tem guerra e terror é o tira que vão chamar. Oh ‘escriva’ não adianta, você pode até tentar. Mas como um investigador você nunca vai vibrar”, cantam os alunos.

“Sua arma é o teclado, um carimbo e uma caneta, enquanto o investigador amedronta até o capeta”, diz outro trecho da música.

A gravação gerou críticas entre os profissionais da área e provocou manifestação do sindicato da categoria. Diante da repercussão, o Sindicato dos Policiais Civis de MS (Sinpol) repudiou o “tom ofensivo” do vídeo. O sindicato e acionou a Delegacia-Geral da Polícia Civil (DGPC) e a própria academia.

“Cada profissional tem a sua função na Polícia Civil, seja o escrivão, o papiloscopista, um delegado ou o próprio investigador. Nenhum deles trabalha de forma isolada, um depende um do outro”, comentou o presidente do Sinpol, Giancarlo Miranda, que inclusive é escrivão.

O Sindpol pediu providências para que esse tipo de conduta não venha estimular a rivalidade entre os policiais civis.

A Acadepol se pronunciou esclarecendo que “tão logo conhecido o conteúdo de vídeo, onde acadêmicos do curso de formação para Investigadores de Polícia, teriam proferido mensagem de cunho ofensivo à carreira de Escrivães de Polícia, adotou todas as medidas de caráter administrativo cabíveis para completa elucidação da autoria de tais fatos e eventuais penalidades”.