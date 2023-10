Escolas de Maringá ficam sem aulas nesta segunda-feira (9) por causa da chuva

O Paraná segue enfrentado prejuízos com as fortes chuvas. Três escolas municipais de Maringá, no norte paranaense, ficaram sem aula, nesta segunda-feira (9), por causa do temporal de sexta-feira (6). Os números foram divulgados pela Secretaria Municipal de Educação no domingo (8).

VEJA MAIS

As aulas foram interrompidas nas unidades Professora Lídia Ribeiro Dutra da Silva, Professor José Darcy de Carvalho e Professora Odete Alcântara Rosa. De acordo com administração municipal, pais e responsáveis serão informados sobre a reposição das aulas. As aulas na Universidade Estadual de Maringá (UEM), também foram suspensas na manhã desta segunda-feira devido ao vendaval que atingiu o campus.

A chuva e ventos atingiram a cidade no final da tarde de sexta e causou estragos em diversos pontos. Os ventos chegaram a 110 Km/h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nesta segunda-feira (9), cerca de 25 mil unidades consumidoras estão sem energia em Maringá, Sarandi e Marialva. Foram registrados mais de 700 chamados de falta de energia em toda região, pela concessionária de energia.

A prefeitura informou que as atividades programadas para esta semana no Centro Social Urbano (CSU), localizado na Rua Haiti, n° 908, Vila Morangueira, foram suspensas devido aos danos nas estruturas.

Os atendimentos no Pronto Atendimento à Criança (PAC) foram suspensas no final de semana devido à falta de energia. A prefeitura informou que os atendimentos nesta segunda-feira foram normalizados.