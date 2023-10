Temporal derruba árvores e prejudica iluminação pública na avenida Centenário

A forte chuva registrada na tarde deste domingo (8) causou estragos na avenida Centenário, próximo ao elevado Daniel Berg. Árvores foram derrubadas com a ventania e afetou o fornecimento de iluminação pública no local, segundo a Equatorial Pará. Por conta do temporal, o Centro Integrado de Operações (Ciop) registrou queda de vegetais nos bairros do Val de Cães, Umarizal e da Pedreira. Não há relatos de feridos.

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), e em parceria com o Corpo de Bombeiros, realizou o serviço de retalhamento de galhos de vegetais que foram derrubados pela ação do vento. “Na avenida Centenário houve a queda de uma castanhola no interior de uma área privada, contudo alguns galhos caíram na via pública. No local, o serviço é realizado com o apoio do Corpo de Bombeiros e da Equatorial Energia, uma vez que parte do vegetal atingiu a rede de distribuição de energia elétrica”, diz a nota enviada à redação integrada de O Liberal.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados e revelaram que as árvores caídas pelo vento atrapalharam o fluxo de automóveis no sentido a avenida Augusto Montenegro. A Equatorial comunicou que as equipes da distribuidora estiveram no local para eliminar qualquer tipo de risco à vida e também para dar suporte na retirada dos galhos da árvore que caiu.

Ainda de acordo com a concessionária de energia, a “troca dos postes e do transformador atingidos são de responsabilidade da Prefeitura Municipal”.