Escola Técnica de Ribeirão Preto abre novo processo seletivo; saiba mais

A Escola Técnica Estadual José Martimiano da Silva (Etec), situada em Ribeirão Preto, São Paulo, anunciou a realização de um novo processo seletivo. O objetivo é a formação de cadastro reserva para professor de ensino médio - técnico, por tempo determinado. A vaga é para o componente curricular de Língua Inglesa (BNCC/ ETIM / MTec / AMS / EM com Ênfases)(Secretariado Integrado ao Ensino Médio (MTec - Programa Novotec Integrado). O docente admitido receberá R$ 21,40 por cada hora-aula ministrada. Para participar da seleção, os candidatos devem ter no mínimo 18 anos de idade e possuir escolaridade em nível superior de licenciatura, bacharelado ou tecnologia, na área correspondente ao cargo desejado.

Os interessados devem realizar as inscrições entre os dias 1º e 15 de setembro de 2023, até às 23h59, através do site do Centro Paula Souza. Os candidatos serão avaliados através de um exame de memorial circunstanciado, que inclui uma prova de títulos, e uma prova de métodos pedagógicos, realizada por meio de prova objetiva de habilidades operacionais ou técnicas, conforme os critérios de pontuação especificados no documento de seleção.O contrato terá duração de um ano, prazo similar ao de validade do processo seletivo, contado a partir da data de homologação, com possibilidade de prorrogação por igual período.