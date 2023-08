MPF abre vagas de estágio para estudantes de nível superior em quatro municípios do Pará; veja

O Ministério Público Federal (MPF) está com inscrições abertas em processo seletivo para vagas de estágio para estudantes dos cursos de direito, ciências sociais (antropologia), engenharia florestal e tecnologia da informação (suporte técnico) em unidades da instituição no Pará.

Os estudantes podem realizar as pré-inscrições até as 23:59h do dia 6 de setembro de 2023 através do site do MPF. A confirmação das inscrições vão até as 23:59h do dia 8 de setembro de 2023. Para confirmar a candidatura, os candidatos deverão enviar documentação e dados exigidos no edital, por meio deste link.

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

A bolsa é de R$ 976, mais auxílio-transporte para jornada de 20 horas semanais. Ao todo, estão sendo ofertadas 18 vagas nas áreas de direito, ciências sociais (antropologia), engenharia florestal e tecnologia da informação (suporte técnico) nas unidades do MPF em Belém, Santarém, Marabá e Altamira. Há reserva de percentual de vagas para pessoas com deficiência, para pessoas negras e para pessoas participantes do sistema de cotas étnico-raciais.

VEJA MAIS

De acordo com o edital do processo seletivo, o curso de tecnologia da informação (suporte técnico) compreende os cursos de engenharia da computação, sistemas de informação e redes de computadores.

Para participar do processo seletivo é preciso estar matriculado em uma das instituições de ensino conveniadas com o MPF indicadas no edital do concurso. Também é preciso ter concluído carga horária mínima de estudos no momento da contratação, que varia conforme a duração total do curso.

A seleção será realizada através da aplicação de provas que serão realizadas de forma presencial, na data provável de 17 de setembro de 2023. O conteúdo programático e todos os demais detalhes do processo seletivo estão publicados no edital de abertura.

A divulgação dos resultados e de quaisquer outras novas informações sobre o processo seletivo serão feitas no site do Ministério Público Federal (MPF).

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).