Equipe médica se confunde e opera perna errada de menina de 6 anos

Uma equipe de médicos do Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande (PB), se confundiu e operou a perna errada de uma criança de 6 anos na última quinta-feira (25/4). O erro foi percebido pela mãe da paciente. A criança retornou para o centro cirúrgico no mesmo dia para operar a perna correta. Os profissionais envolvidos no caso foram afastados pela diretoria da unidade hospitalar. As informações são do G1.

Segundo as informações, a menina havia dado entrada inicialmente no Hospital Universitário de Campina Grande e, depois, foi transferida para a unidade onde foi operada incorretamente. A garota, que não teve o nome revelado, apresentava celulite infecciosa na perna esquerda e precisava realizar uma cirurgia invasiva para colocar pinos no local.

Após o erro médico ser identificado na perna direita, o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande emitiu uma nota de esclarecimento confirmando o afastamento de toda a equipe e determinando a abertura de uma sindicância para apurar o caso.

VEJA MAIS

Segundo o Diretor Técnico do hospital, Flávio Daniel, as investigações serão acompanhadas pelo Núcleo de Segurança do Paciente e pela Comissão de Ética Médica da instituição, que dará a assistência necessária à criança e aos seus familiares até o momento da alta hospitalar.

Paciente sofria com dores na perna há meses

Segundo os familiares da criança, a menina já vinha sofrendo com problemas de saúde há pelo menos três meses. Ela chegou a ficar mais de dois meses internada. A garota ainda passou por uma cirurgia na perna esquerda para a retirada de um trombo. Recebeu alta, mas depois de 15 dias voltou a sentir dores, sendo diagnosticada desta vez com a celulite infecciosa.

"Uma sensação de desamparo total, uma sensação de descrédito total com o cuidado", desabafou a tia da menina.

A cirurgia de correção da paciente foi finalizada a 01h da madrugada desta sexta-feira (26/4). O Conselho Tutelar de Campina Grande também deve acompanhar o caso de perto.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)