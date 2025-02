Epidemia de Dengue atinge 134 mil casos em São Paulo; governo decreta emergência sanitária

A dengue no estado de São Paulo atingiu o estágio de epidemia nesta sexta-feira (21), após serem registrados 134 mil casos, um marco de 300 casos de dengue para cada 100 mil habitantes. 126 pessoas morreram somente este ano e mais 252 mortes estão sob investigação.

Diante dos números, o governo estadual decretou emergência sanitária no estado na última quarta-feira (19).

Os registros são inferiores ao ano passado, quando no mesmo período, foram registrados 198 mil casos e 159 óbitos, com uma média de 446,3 casos para 100 mil habitantes.

Para combater a epidemia no estado, a Secretaria Estadual de Saúde iniciou uma força-tarefa nas regiões mais registros de casos, entre elas: Bauru, Conchas, Araçatuba, Marília e São José do Rio Preto. Na sexta-feira (21), os agentes foram encaminhados para a cidade de Conchas, que possui o maior número de casos do estado, com 9,9 mil casos para 100 mil habitantes.

Para reforçar a cidade de São José do Rio Preto, foram encaminhados representantes do Ministério da Saúde, na última quinta-feira (20). Profissionais da Força Nacional do Sus também atuam no município há duas semanas.