Envolvidos com morte de sargento após descoberta de traição são soltos

Joabson Agostinho Gomes e Jordana Freire, envolvidos na morte do sargento do Exército Lucas Guimarães, foram soltos na manhã desta quarta-feira (10). O militar foi morto após o empresário descobrir uma traição com sua esposa, em Manaus (AM). As informações são do portal D24am.

A decisão foi proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em um habeas corpus movido por Joabson. O benefício foi estendido a Jordana.

Em outubro, o casal pediu ao Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM) para serem liberados. Eles alegaram que houve ilegalidade na decisão que prorrogou a prisão temporária deles pelo prazo de 30 dias. A defesa apontou que a decisão ocorreu sem que o Ministério Público do Amazonas (MP-AM) fosse ouvido.

O casal deve cumprir o processo em liberdade. De acordo com o advogado da família de Lucas, a notícia da soltura foi recebida com indignação.