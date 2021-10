Sargento morto após traição contou para amigos do Exército sobre caso extraconjugal

O caso entre o sargento do Exército Lucas Guimarães e Jordana Freire, dona dos supermercados Vitória, era de conhecimento dos irmãos do militar, de alguns amigos de farda e até do personal trainer do homem, que foi morto após o marido da empresária descobrir a traição. As informações são do Portal do Holanda.

O militar morreu em um crime planejado pelo empresário Joabson Agostinho Gomes, marido de Jordana, no dia 1º de setembro, em uma cafeteria no centro de Manaus (AM).

O advogado da família, Iuri Albuquerque relata que “ele comentou com algumas pessoas sobre as ameaças, comentou com o personal trainer e com alguns colegas do Exército. Com essas pessoas próximas ele comentou que estava sendo ameaçado por ter tido um envolvimento extraconjugal com uma mulher casada, mas não afirmou ser a Jordana. Ele afirmou quem era para o irmão, o Marcelo”.

Albuquerque ainda afirma que a médica Elza Gonçalves, esposa do militar, não sabia da traição. O advogado destaca que, na relação, quem costumava ter ciúmes era Lucas.

“O relacionamento deles era um relacionamento normal, sem muitas brigas, sem muitas crises de ciúmes. O Lucas que era um pouco mais ciumento (...) A Elza não era ciumenta, não desconfiava de traição, era zero ciúmes”, explicou.

O advogado contou que Elza e Jordana nunca se conheceram. No entanto, segundo Marcelo Guimarães, irmão de Lucas, Jordana teria feito algumas ligações para a médica depois que Lucas terminou com ela.

Nas ligações, Jordana não se identificava, mas teria contado sobre o caso entre os dois.