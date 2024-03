Entregador é baleado por PM após recusar subir em apartamento

Na noite de segunda-feira (4), o entregador de aplicativo Nilton Ramon de Oliveira, de 24 anos, foi baleado na coxa por um cliente, o policial militar Roy Martins Cavalcanti, após se recusar a subir no apartamento para entregar um pedido. O crime aconteceu em Vila Valqueire, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Segundo relatos, o PM teria exigido que Nilton subisse com o lanche até o apartamento, o que foi negado pelo entregador. Isso porque os profissionais de entrega por aplicativo não são obrigados a subir até a casa dos clientes, conforme regulamentação das plataformas.

Mesmo com a explicação, os dois iniciaram uma discussão pelo chat do aplicativo de entrega. Diante da recusa, o entregador acionou o protocolo de devolução e retornou à loja. No entanto, o PM o seguiu, armado.

Nilton começou a gravar a discussão, que teve início na Praça Saiqui. Nas imagens, é possível observar a arma do militar em sua cintura e ouvir a troca de palavras entre os dois. "Tá metendo a mão na cintura por quê?", questiona o Roy. "Tô armado não, filho. Sou trabalhador, filho", respondeu o entregador.

Pouco tempo depois, o entregador foi baleado na coxa e passou por cirurgia no Hospital Municipal Salgado Filho. Ele segue internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) nesta terça-feira (5).

O autor dos disparos prestou depoimento na 30ª DP (Marechal Hermes) e a Corregedoria da Polícia Militar também investiga o caso. Entregadores de aplicativo se reuniram em protesto contra a violência sofrida pela categoria.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)