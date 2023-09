Entregador cospe em pedido por não gostar de gorjeta "pequena"; vídeo

Um entregador de comida foi filmado cuspindo em um pedido após receber uma gorjeta "pequena". O caso ocorreu na cidade de Miami, nos Estados Unidos. Câmeras de monitoramento da casa do cliente registraram a cena. Veja:

Nas imagens divulgadas pela página "Only in Dade", é possível ver o entregador da plataforma DoorDash, uma das maiores empresas de entrega de alimentos dos EUA, chegando na porta do cliente e colocando a refeição no chão. Em seguida, o "dasher", como são chamadas as pessoas que trabalham para a empresa, aguarda a tela do celular exibir o valor da gorjeta. Ao ver os 3 doláres (aproximadamente R$ 15, na cotação atual), ele reclama e cospe no pedido.

O pedido foi feito por Elias Crisanto, de 13 anos, que solicitou a comida para ele e a mãe em um restaurante que fica aproxidamente a 800 metros do apartamento em que mora a família. “Se não fosse pela câmera, ninguém saberia. Tive vontade de vomitar, por que alguém faz isso?”, perguntou Elias Crisanto ao portal “Telemundo 51”.

Penalidade ao entregador

De acordo com a Lei Antiadulteração de Alimentos da Flórida, adulterar alimentos é considerado crime na região, com pena de até 15 anos de prisão e multas de 10 mil dólares (cerca de R$ 50 mil, na cotação atual). A DoorDash informou que o entregador do caso foi demitido e que está em contato com o cliente para resolver o caso.

“Embora tenhamos empatia com a frustração de não receber uma gorjeta, esse comportamento é inaceitável e fica muito aquém da experiência de alta qualidade que pretendemos oferecer. Removemos o dasher de nossa plataforma e entramos em contato diretamente com o cliente para ajudar a consertar as coisas”, informou o porta-voz da companhia de entregas.

Ainda segundo a empresa, o pagamento base varia de 2 a 10 dólares por entrega. No entanto, o valor depende da duração estimada, da distância e da conveniência do pedido. “As entregas que devem levar mais tempo, que exigem que os dashers percorram uma distância maior e que são menos populares entre os dashers têm remuneração base mais alta”, explicou a DoorDash em seu site.

(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)