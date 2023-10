ENEM: A que horas o candidato pode deixar o local de provas com o caderno de questões?

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é um dos principais meios de acesso ao ensino superior no Brasil, sendo realizado por milhões de estudantes que concluem o 2º grau ou que estão em processo de conclusão (1º ano e 2º ano).

Com 190 questões objetivas mais uma redação, o ENEM é uma prova realizada em dois dias e que exige do aluno conhecimentos acerca do que foi abordado durante toda sua formação escolar, desde cálculos simples aos mais complexos, de conhecimento linguístico básico à estruturação de um texto.

Alguns candidatos preferem levar os cadernos de questões do ENEM para casa, seja para procurar as respostas das questões, afim de obter uma prévia da nota final, ou para guardar de recordação. No entanto, para sair do local de prova com o material o participante precisa aguardar até determinado horário. Confira abaixo o horário.

Que horas pode sair com o caderno de questões do ENEM?

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do ENEM, possui uma logística bastante rigorosa quanto a horários, não cabendo exceção a algumas regras, entre elas a saída do aluno com o caderno de questões, seja no primeiro ou segundo dia de prova. Por norma, só é permitida a saída do local de prova - sem o caderno de questões - após duas horas do início do exame. Ou seja, às 15h30. Abaixo, veja os horários em que o aluno poderá sair do local de prova com o caderno de questões:

1º dia - Ciências Humanas e suas Tecnologias, e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação:

15h30 - sem o caderno de questões

18h30 - com o caderno de questões

19h - término das provas

Além das 90 questões do ENEM, a parte de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias exige uma redação dissertativa-argumentativa com o mínimo de 7 e máximo de 30 linhas. Por isso, no primeiro dia de prova há um acréscimo de 30 minutos em comparaçãocom o segundo, para que os alunos tenham tempo suficiente de desenvolver o texto.

2º dia - Matemática, Códigos e Suas Tecnologias, e Ciências da Natureza e suas Tecnologias:

15h30 - sem o caderno de questões

18h - com o caderno de questões

18h30 - término das provas

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)