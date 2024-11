Enem 2024: Em Cuiabá, candidato é empurrado por baixo de portão segundos antes do fechamento

Neste domingo (3), as ocultas para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram fechadas pontualmente às 12h em Mato Grosso, e as provas começaram às 12h30.

Em uma universidade de Cuiabá, uma cena inusitada marcou o dia: um candidato que chegou no último segundo foi auxiliado por pessoas que haviam ficado do lado de fora para acompanhar a prova e foi literalmente "empurrado" por baixo do portão no momento em que este estava a alguns centímetros de fechar.

Graças à ação rápida, ele conseguiu deslizar pelo chão e entrar a tempo de participar do processo. Após a passagem do candidato, o grupo que acompanhou a cena comemorou.