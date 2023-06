ENEM 2023: Quando sai o cartão de confirmação?

Com exceção dos isentos, após efetuarem o pagamento da inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2023, os estudantes devem se atentar as próximas datas referentes ao exame, como o dia da liberação de acesso do Cartão de Confirmação, um documento com informações que serve tanto para orientar os alunos quanto os aplicadores da prova.

Disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), do Governo Federal, o cartão de confirmação é uma via de validação de que o aluno está devidamente inscrito para realizar os dois dias de prova.

Após o fim do prazo para o pagamento das inscrições no dia 21 de junho, o próximo passo é aguardar o Inep organizar a logística referente ao local e tipo de prova, para que seja gerado o cartão de confirmação, disponível a partir do dia 22 de outubro na Página do Participante. Apesar de não ser obrigatório levar nos dias das provas, é importante ter os documento em mãos, pois nele consta as seguintes informações:

Nome do aluno;

Endereço e sala de prova;

Data da prova;

Horários sobre início e fim de prova;

CPF do aluno;

do aluno; Opção da língua estrangeira (inglês ou espanhol)

Dias do Enem 2023

Enem Regular

Inscrição: 5 a 16 de junho;

Data da prova: 5 e 12 de novembro;

Gabarito: 24 de novembro;

Resultado: 16 de janeiro de 2024.

Enem para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL)

Inscrição: 9 a 27 de outubro;

Prova: 12 e 13 de dezembro;

Gabarito: 27 de dezembro;

Resultado: 16 de janeiro.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com Felipe Saraiva)