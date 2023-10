Enem 2023: candidatos prejudicados por locais de prova distantes poderão fazer o exame em dezembro

Os cerca de 50 mil candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que fariam a prova em locais a mais de 30 quilômetros do local em que residem terão o direito de participar da avaliação em outra data, caso queiram: 12 e 13 de dezembro, em endereços que ainda serão informados. A informação foi detalhada nesta segunda-feira (30), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O Inep disponibilizará, na Página do Participante, uma aba específica para que inscritos interessados na nova aplicação submetam seus pedidos para análise. O sistema receberá as informações no período de 13 a 17 de novembro. Também segundo o Inep, o Inep identificou, em sua base de dados, que os casos são restritos a um universo aproximado de 1% dos inscritos – em torno de 50 mil – e estão concentrados, majoritariamente, em grandes cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

Ainda de acordo com instituto, não há casos de inscritos alocados em município distinto daquele indicado pelo próprio participante no ato da inscrição para o Enem 2023. Nesse contexto, a cidade escolhida para fazer a prova não poderá ser alterada. As datas originais do Enem 2023 são 5 e 12 de novembro.