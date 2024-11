Encontrada morta, influenciadora baiana é sepultada em Salvador sob comoção

A cerimônia de sepultamento da influenciadora Thamires Cruz de Oliveira, conhecida como Thamires Pink, foi realizada na última quinta-feira (31), em Salvador, reunindo dezenas de pessoas, entre amigos, familiares e seguidores. Ela foi encontrada morta e a polícia investiga as causas, mas as primeiras informações apontam que Thamires caiu de seu apartamento.

Bacharela em direito, a influenciadora tinha quase 19 mil seguidores no Instagram. Além disso, era empresária, sócia de duas lojas de roupa na capital baiana. Aos 37 anos, Thamires era mãe de um casal de filhos gêmeos, nascidos em 2013. Nas redes sociais tinha, ela preservava a imagem das crianças, que farão 12 anos em dezembro.

De acordo com o jornal Correio, a blogueira participou recentemente de um videoclipe da banda baiana Timbalada. Pela proximidade, Buja Ferreira, vocalista da banda, publicou um texto nas redes sociais se despedindo da influenciadora digital.

“Nossa amiga timbaleira Thamy, era sempre muita resenha quando ela chegava em nosso camarim”, relembrou o cantor. “Mulher guerreira, batalhadora, que Deus e Jesus Cristo conforte o coração dos seus filhos, familiares e amigos”, escreveu.

O sepultamento da influenciadora ocorrou às 16h30, no Cemitério do Campo Santo, no bairro da Federação. A irmã dela passou mal durante a cerimônia e precisou ser amparada, assim como a mãe da influenciadora.