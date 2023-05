Vídeo mostra influenciadora entrando no carro do ex antes de ser morta com tiro; vídeo

O últimos momentos com vida da influenciadora Micaelly dos Santos Lara, de 19 anos, foram registrados por uma câmera de segurança em Hortolândia, em São Paulo. De acordo com a policia Civil, ela foi morta a tiro pelo ex na segunda-feira (15).

O caso foi registrado como feminicídio.

VEJA MAIS

Nas imagens é possível ver o momento em que a jovem entra no carro de David Aparecido da Silva Alves, ainda durante o período da tarde.

O delegado titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Hortolândia, José Regino, disse que a vítima entrou no carro às 13h10 e, por volta das 13h30, David faz os disparos.

Os corpos de Micaelly e Davi foram localizados apenas à noite, depois de uma denúncia que estranhou o veículo ligado e estacionado no mesmo local havia muito tempo.

HISTÓRICO

Micaelly reclamava da perseguição de David. O delegado disse que ele já tinha assinado um termo circunstanciado no dia 20 de abril. Na ocasião, durante uma viagem com ao Guarujá (SP), a Guarda Municipal foi acionada após uma briga do casal na praia. David quebrou o celular da vítima.

Durante a abordagem policial, foram encontrados entorpecentes junto ao homem. Além disso, ele desacatou os guardas municipais.