Influencer morre em hospital; Ela havia sido espancada e teve 30% do corpo queimado

A Influenciadora Laine Mendonça, de 44 anos, morreu nesta sexta-feira (12) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Fundação Hospitalar do Paraná (FUNDHOSPAR), no município de Cianorte, no Paraná. Ela foi espancada e teve 30% do seu corpo queimado pelo próprio namorado em Japurá, noroeste do estado. O crime foi registrado na última terça-feira (09) e o suspeito, de 21 anos, foi preso no mesmo dia.

O suspeito, depois de agredir e incendiar Laine, seguiu para o trabalho. Ele foi preso em Umuarama, localizada no noroeste do estado do Paraná. Segundo informações da Polícia Civil (PC-PR), a influenciadora foi encontrada com sinais de enforcamento e também apresentava lesões na cabeça.

De acordo com a polícia, o suspeito agiu por ciúmes e, após atacá-la, se dirigiu até o seu próprio pai e contou que suspeitava de que Laine poderia estar morta. A influencer foi resgatada pelo sogro.

O delegado Wagner Quintão detalhou que Laine e o suspeito moravam juntos e que não havia boletim de ocorrência registrado contra ele, assim como não tinha nenhuma medida protetiva. A polícia afirmou que o homem tinha passagem por violência doméstica contra a própria mãe.

Laine era conhecida por seus conteúdos sobre estilo de vida nas redes sociais e somava 29 mil seguidores no Instagram. Um comunicado de falecimento foi publicado nesta sexta-feira (12).

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora de Política)