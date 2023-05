Influenciadora contrai micose após compartilhar pincel de maquiagem com outra pessoa

A influenciadora britânica Louaira Dela Cruz, de 22 anos, viralizou na internet após mostrar que contraiu uma micose após dividir um pincel de maquiagem com outra pessoa. Em vídeos para o perfil no Tiktok, onde acumula mais de 828 mil seguidores, a moça conta que as primeira erupções começaram a surgir próximas à região da boca e queixo. As marcas, que se assemelham às de queimaduras, foram causadas pelo fungo Tricophyton ou Microsporum, que deram origem à contaminação facial.

"Não vou deixar ninguém tocar em meus pincéis de maquiagem,e sponjas ou qualquer produto de maquiagem, porque isso é micose de alguém que claramente foi usando minhas coisas", disse a influenciadora.

Após a contaminação, a jovem começou a fazer vídeos com atualizações sobre a situação da pele. "É como queimar. Quero chorar mas minhas lágrimas fazem doer. Não posso sorrir porque dói", relatou. Cruz iniciou tratamentos dermatológicos com cremes antifúngicos e, atualmente, está com a pele bem melhor. "Espero que o pior tenha passado e, agora, apenas curando", relatou.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)