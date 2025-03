Encceja 2025: saiba os prazos e como realizar a inscrição no exame

Com o propósito de avaliar os conhecimentos de estudantes de diversas regiões do Brasil, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) realiza todos os anos o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) que permite aos candidatos que não concluíram os estudos na idade adequada obterem o diploma do Ensino Fundamental ou Médio. Nesta semana, o Ministério da Educação (MEC) publicou o edital com as informações sobre as datas, as inscrições e as regras do exame para 2025.

O Encceja é dividido em quatro provas que contém 30 questões de múltipla escolha cada. Assim, as provas do Ensino Fundamental serão aplicadas com um tempo determinado para cada disciplina, sendo:

Língua Portuguesa com Redação, Inglês, Espanhol, Artes e Educação Física (5 horas);

História, Geografia, Filosofia e Sociologia (5 horas);

Ciências (4 horas) e

Matemática (4 horas).

Já as provas direcionadas aos alunos que desejam obter o diploma do Ensino Médio serão um pouco diferentes, sendo:

Língua Portuguesa com Redação, Inglês, Espanhol, Artes e Educação Física (5 horas);

História, Geografia, Filosofia e Sociologia (5 horas);

Química, Física e Biologia (4 horas) e

Matemática (4 horas).

Para mais informações sobre a estrutura do exame, acesse o edital completo disponível no site do Inep.

VEJA MAIS

Como se inscrever?

Os interessados em realizar a prova do Encceja devem se inscrever pelo Sistema Encceja, no período de 21 de abril a 2 de maio de 2025. Durante essas datas, os candidatos também poderão solicitar atendimento especializado, além do tratamento pelo nome social, que se estenderá até o dia 5 de maio de 2025.

Para os participantes que realizaram a inscrição e faltaram às provas do exame em 2024, a justificativa de ausência deverá ser feita entre os dias 17 e 28 de março de 2025. Desse modo, quem não justificar a ausência do ano passado ou tiver a sua justificativa reprovada pelo Inep, terá que pagar o valor de R$ 40 para poder realizar a prova novamente neste ano.

Confira os prazos do Encceja 2025:

Inscrições: de 21 de abril a 2 de maio

Pagamento: de 21 de abril a 2 de maio

Tratamento pelo nome social: de 21 de abril a 5 de maio

Pedido de atendimento especializado: de 21 de abril a 2 de maio

Resultado do atendimento especializado: 12 de maio

Data da prova: 3 de agosto