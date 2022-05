Encceja 2021 abre inscrições nesta terça-feira, 24

As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2021 começam nesta terça-feira, 24, e seguem até o dia 4 de julho. Os candidatos devem se inscrever no portal do Encceja.



A prova serve para certificar jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada por meio do ensino regular. O exame é gratuito. A data da data foi marcada para 28 de agosto.



A certificação para o ensino fundamental é feita para estudantes acima de 15 anos. Para o ensino médio, é preciso ter mais de 18 anos.



As provas

As provas correspondem à edição de 2021, que foi adiada devido à pandemia de Covid-19.

O exame é composto por quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha. O exame também inclui uma redação de até 30 linhas.



As provas para certificado do ensino fundamental são:

ciências naturais;

matemática;

língua portuguesa, língua estrangeira, artes, educação física e redação

história e geografia;



No ensino médio, são provas de: