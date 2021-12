Empresário é morto com tiros à queima-roupa ao sair de carro blindado

O empresário Rafael Moura Cunha, de 40 anos, foi assassinado a tiros na noite da última quinta-feira (2), em Manaus. Segundo testemunhas, ele teria sido seguido e surpreendido por um motociclista ao descer do carro que conduzia, um veículo blindado, no bairro do Parque Dez, zona centro-sul da cidade. Com informações do Portal do Holanda.

Rafael era dono de vários empreendimentos do ramo de entretenimento - Pagode do P10, Fast Temaki, Blend Café Lounge, Equador Energia - e de comunicação - Puraka Mídia. O crime teve caractarísticas de execução, já que todos os tiros foram disparados à altura da cabeça. O empresário ainda chegou a receber atendimento do Samu, mas não resistiu.

Nas redes sociais, a Puraka Mídia publicou uma nota de pesar pela morte do empresário.

"É com profundo pesar que informamos a morte de Rafael Moura Cunha. Que sua luz, força, alegria, seu vigor e companheirismo permaneçam sempre entre nós. Ilumine nosso caminho daí de cima, papai Puraka!", diz a nota.

O corpo do empresário foi velado na tarde desta sexta-feira (3), em cerimônia reservada a parentes e amigos da vítimas, e enterrado no Cemitério Parque Tarumã, localizado na Avenida do Turismo.