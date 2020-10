VÍDEO: empresário amarra pessoa em situação de rua em carro e o arrasta pelas ruas até a morte

Uma pessoa em situação de rua morreu após ser amarrada e arrastada em um veículo por cerca de um quilômetro pelas ruas do centro de São Luís, no Maranhão. O acusado pelo crime é o dono de um restaurante da cidade, que não teve o nome revelado. De acordo com a polícia, a vítima, Carlos Alberto Santos, de 36 anos, se debatia durante o crime. Ele ainda foi morto pelo acusado, que deu ré no veículo para passar por cima da vítima.

A motivação do crime, segundo a Polícia Civil, é de que ele teria furtado por várias vezes quentinhas no estabelecimento. O acusado foi preso na última terça-feira (27), junto a um vigilante, que também não teve a identidade revelada. Imagens mostram que, durante o crime, o suspeito ainda para o carro para tomar água enquanto o corpo está amarrado no veículo. O vigilante que também foi preso é quem dá a água e presencia todo o crime.

O delegado Felipe César Mendonça, do Departamento de Proteção à Pessoa, informou que o caso ocorreu por volta das 2h da manhã do dia 17 de maio deste ano. Com a prisão do empresário, imagens do episódio foram divulgadas. Nas filmagens é possível ver a vítima amarrada na traseira de uma Hilux. Em um determinado momento da gravação, o motorista do carro bebe água e sai com o corpo pelas ruas. Em outro trecho, o motorista dá a ré e passa por cima da vítima. De acordo com o delegado, o morador de rua foi arrastado do Centro da cidade até avenida Beira Mar, próximo ao Terminal de Integração da Praia Grande. "O corpo foi encontrado bastante machucado e com sinais de que foi arrastado. As imagens falam por si, o rapaz estava sofrendo, se debatendo e o motorista, com muita frieza, tranquilamente bebe água, e segue com o corpo por um percurso de 1 km. É um crime bárbaro com requinte de crueldade", disse o delegado. Assista:

O empresário, que tem três restaurantes em São Luís, fugiu depois do assassinato e só foi localizado nesta semana em uma oficina mecânica com o mesmo veículo do crime. Ele vai responder pelos crimes de tortura e homicídio. De acordo com a polícia, ele chegou a confessar a autoria informalmente, mas ao ser questionado no inquérito, resolveu ficar em silêncio.