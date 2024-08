Empresário afirma ter conhecido adolescente em app e enterrado corpo 'por desespero'

O empresário Gleison Luís Menegildo, investigado pela morte da adolescente Giovana Pereira Caetano de Almeida, disse à polícia ter conhecido a vítima em um aplicativo de racionamento. A adolescente desapareceu em dezembro de 2023, quando tinha 16 anos. O corpo dela foi encontrado na manhã de quarta-feira (28).

Segundo o empresário, eles marcaram um encontro presencial, continuaram mantendo contato até que ela teria pedido um emprego a ele.

Gilson disse à polícia que após conversarem sobre o trabalho, saiu para comprar bebidas e, ao retornar, viu a jovem “aos beijos e abraços” com outro funcionário da empresa. Posteriormente, a menina teria passado mal, ele tentou reanimá-la, mas não conseguiu.

“Ele [Gleison] disse que ela chegou, eles conversaram e, em um dado momento, ela usou um cigarro de maconha. Após isso, ele teria saído para buscar uma cerveja e, quando retornou, viu um funcionário em beijos e abraços com ela. Em um dado momento, esse funcionário disse que viu ela passando mal após usar cocaína que estaria na mesa, em um recipiente de remédio. Após isso, ele [Gleison] disse que tentou fazer os primeiros socorros e, como estava em desespero, ele acabou colocando ela na caminhonete e vindo para os outros locais”, afirma Ericson Salles, delegado da PCSP.

O caseiro do sítio de Gilson, Cleber Danilo Partezani, admitiu ter cavado a cova onde o corpo foi encontrado. Os dois foram presos em flagrante por ocultação de cadáver e porte ilegal de arma de fogo após duas armas serem apreendidas com eles. No entanto, os dois foram soltos após pagamento de fiança de R$ 22 mil.

A polícia afirmou que ainda apura as circunstâncias do crime para tentar identificar mais envolvidos. O laudo que deverá apontar as causas da morte da adolescente deve ficar pronto em 30 dias.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)