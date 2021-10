Empresária é indiciada por injúria racial após constranger artista que cantava em restaurante

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga um caso de injúria racial ocorrido na noite do último dia 19 em um restaurante da Asa Sul e Brasília (DF). De acordo com testemunhas, a empresária Valkiria Tavares de Moraes Cardoso, 59 anos, teria ofendido Andresa Sousa Alves, 34, que se apresentava no local, com agressões verbais. “Essa negra não sabe cantar”, reclamou.

Na última terça-feira (26), a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), que conduz a apuração, indiciou Valkiria por injúria racial e vias de fato. O inquérito foi remetido ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). Caso a denúncia seja oferecida e acolhida pelo Judiciário, a empresária responderá criminalmente.

As imagens do circuito do restaurante flagraram a mulher bebendo e apontando o dedo para Andreza e com sinais de embriaguez, Valkiria se aproxima do palco e bate palmas para Andresa, como forma de debochar da artista.

O caso

Ainda de acordo com testemunhas, três mulheres se aproximaram do palco, entre elas, a empresária, para pedir uma música. Após Andresa entoar a canção solicitada, Valkiria teria iniciado os insultos, alegando que a profissional não sabia cantar.

Para evitar conflitos, a artista disse que aprenderia a canção corretamente em outra oportunidade. A cliente, no entanto, teria desferido dois tapas no braço de Andresa, que seguiu ouvindo as provocações. "Essa negra não sabe cantar; vai aprender a cantar, negra”.