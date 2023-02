Empresária causa polêmica nas redes sociais ao declarar que 'não gosta de pobre'

Uma empresária do Rio Grande do Norte virou assunto entre os internautas nesta sexta-feira (24) depois de fazer uma postagem bastante controversa. Dona de uma loja de esfirras em Ceará-Mirim, Rafaela Ferreira reclamou da ausência de alguns de seus funcionários na última quarta-feira (22), retorno do feriado de Carnaval, sem nenhuma justificativa plausível, segundo ela. No vídeo, ela alega que não pôde abrir o estabelecimento porque os empregados simplesmente não haviam aparecido, descumprindo o que havia sido combinado previamente sobre o período.

Rafaela explicou que não conseguiu abrir a loja por conta própria, e afirmou que sempre procurou prezar pela excelência no atendimento ao público. Ela também fez declarações ofensivas sobre oque chamou de "pessoas pobres", afirmando que são "preguiçosas e que nunca deixarão de ser pobres".

Confira o vídeo:

Após receber críticas nas redes sociais, Rafaela postou um novo vídeo tentando esclarecer suas declarações. Ela afirmou que não gosta de pessoas pobres com "mentalidade pobre", ou seja, pessoas que não têm ambição ou não se esforçam para melhorar suas vidas.

Algumas pessoas criticaram duramente Rafaela, acusando-a de ter uma atitude preconceituosa em relação aos pobres. Ela não pareceu se abalar com as críticas e que costuma ter opiniões fortes, independemente do que as outras pessoas possam pensar. No entanto, ela apagou os vídeos e fechou sua conta no Instagram.