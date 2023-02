Jovem faz barraca do beijo, no fim acha que cobrou barato, mas vídeo viraliza

Raphaela Oliveira, uma estudante de jornalismo e analista de marketing, teve uma ideia para curtir o carnaval de Belo Horizonte: ela criou uma barraca do beijo. A jovem de 22 anos colocou uma plaquinha com os preços: R$ 1 para o beijo do tipo selinho e R$ 5 para o de língua. Com a brincadeira, ela faturou cerca de R$ 400, em PIX e em espécie.

A ideia foi inspirada nas tradicionais barracas do beijo juninas. Raphaela conta que seus amigos a zoam por ser a mais beijoqueira do grupo e que já tinham feito um desafio em outra festa. Ela quis fazer uma fantasia criativa e a barraca do beijo veio à mente.

Inicialmente, alguns homens queriam a beijar sem pagar, mas depois entraram na brincadeira e fizeram o pagamento pelo beijo. A estudante diz que todo mundo tratou a brincadeira com respeito.

Vídeo tem milhares de curtidas

Raphaela gravou a brincadeira e o registro viralizou, com mais de 30 mil curtidas. Ela conta que até imaginava que o vídeo fosse viralizar, mas não imaginava o tamanho da repercussão. Ela foi chamada de "empreendedora" em comentários feitos por internautas, mas também recebeu críticas. No entanto, ela afirma que tem uma mente muito boa para receber críticas e consegue não ligar.

A estudante chegou a pensar em desistir da fantasia devido à possibilidade de pegar doenças relacionadas ao beijo em uma festa como o Carnaval. "Eu fiquei com medo de pegar uma doença e foi um dos motivos que pensei em não fazer. Mas até agora não tive nada", relata.

Questionada se voltaria a se fantasiar com a barraca do beijo no próximo carnaval, Raphaela diz que pode repetir, mas com uma condição: seria mais caro.