Empresa exige que candidatos estejam vacinados com a Pfizer

Uma empresa anunciou seleção para vagas de emprego. Até aí tudo bem. O que os candidatos não esperavam é que a vaga exigisse que os candidatos apresentassem imunização contra a Covid-19, com a vacina da Pfizer. A oportunidade é para governanta, com salário de R$1,6 mil, com horário de trabalho de segunda a sábado. As informações são do Portal do Holanda.

Além disso, a vaga ainda pedia que a pessoa fosse cuidadosa, organizada, tenha disciplina e "boa bagagem cultural" para cuidar da alimentação diurna e das atividades diárias, como estudos, cursos e lazer, de duas crianças cujas idades não foram informadas. "O trabalhador que se sentir lesado por conta desse anuncio pode e deve fazer um B.O [boletim de ocorrência], uma denúncia no Ministério Público do Trabalho e ingressar com ação judicial como perda de uma chance", informou a advogada trabalhista Thaís Cremasco.