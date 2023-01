Empresa brasileira de aviação é eleita a mais pontual do mundo em ranking; confira

Uma empresa brasileira foi eleita como a mais pontual do mundo, quando o assunto é aviação. Segundo a empresa Cirium, que analisa dados de companhias ao redor do mundo, elegeu a Azul como a melhor no quesito pontualidade.

As companhias ANA (All Nippon Airways) e Japan Airlines ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. A Latam ficou na quarta posição.

No mesmo ranking, a Cirium apontou as últimas colocadas, que ficaram com Avianca, Emirates, United Airline, Qatar Airways e American Airlines.

Aeroportos

No mesmo trabalho de levantamento de dados, os melhores aeroportos também foram selecionados. Após mais de 151 avaliações, um brasileiro ficou na segunda posição, o Aeroporto Internacional Gilberto Freyre, em Recife/Guararapes (PE). O aeroporto pernambucano ficou atrás apenas do Aeroporto Internacional de Tóquio, no Japão.

Outros brasileiros destacados foram o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), na quarta posição, além dos Tancredo Neves, em Belo Horizonte (MG), e Congonhas, em São Paulo (SP), na sexta e sétima posição, respectivamente.