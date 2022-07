Em vídeo surpreendente, ônibus ‘atravessa’ fogo durante protesto no Rio de Janeiro

Um vídeo que viralizou no Twitter, na noite desta segunda-feira (18), mostra o momento em que um ônibus coletivo “atravessa” as chamas de uma barricada, durante um protesto no Rio de Janeiro.

O fogo foi feito por parte da população local para bloquear o acesso à famosa Lapa, depois de um homem, acusado de tráfico de drogas, ser morto pela Polícia Civil. A polícia afirma que houve troca de tiros, mas testemunhas negam e dizem que os agentes balearam o homem depois que ele já estava rendido e algemado.

Os acessos para o bairro foram fechados por volta das 18h e reabertos aproximadamente às 20h20.

Não há mais informações sobre o ônibus, se haviam pessoas no veículo e se ele seguiu viagem sem transtornos.

Outras imagens da noite de protestos repercutiram nas redes sociais. Em uma delas, uma mulher aparece no chão, abraçada junto ao corpo do homem.

O caso

Segundo a Polícia Civil, policiais estavam em uma operação para cumprimento de mandado de prisão contra um suspeito de roubo, quando foram surpreendidos por dois homens armados que, segundo os investigadores, vendiam drogas.

A polícia afirmou que os acusados dispararam ao notarem a aproximação da equipe. Os agentes reagiram e um dos homens foi baleado. Segundo a polícia, o homem foi identificado como Emanuel Ramos de Oliveira e tem 15 anotações criminais, a maioria por roubo e tráfico de drogas.