Em comemoração, eleitores dão bebida alcoólica e sacodem tatu-bola

A Polícia Civil investiga possíveis crimes de maus-tratos sofridos por um tatu-bola durante a comemoração de eleitores no Ceará. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram uma mulher dando bebida alcoólica ao animal. A situação ocorreu durante a vitória da prefeita eleita do município de Caridade, no domingo (15).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a Delegacia Regional de Canindé, que investiga o caso, a mulher que aparece no vídeo segurando o tatu-bola já foi identificada.

“A gente já identificou todos os responsáveis, todos eles vão ser conduzidos a essa delegacia, ouvidos e responsabilizados pelos seus atos”, diz o delegado Fernando Moretto Nachtigall, titular da delegacia.

Eleitores também são vistos segurando e balançando o animal enquanto festejam os resultados da eleição.