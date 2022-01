Em 24 horas, dez pessoas morrem após fortes chuvas atingirem Minas Gerais

Nas últimas 24 horas, dez pessoas perderam a vida em decorrência das fortes chuvas, em Minas Gerais. Segundo informações da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, divulgadas nesta terça-feira (11), o número total de mortes subiu para 19, desde o início do período chuvoso no estado. As informações são da Folha.

Veja o número de vítimas em cada cidade

Uberaba 1

Coronel Fabriciano 1

Engenheiro Caldas 1

Pescador 1

Montes Claros 1

Betim 1

Belo Horizonte 1

São Gonçalo do Rio Abaixo 1

Ervália 1

Caratinga 2

Brumadinho 5

As chuvas começaram a se intensificar a partir de 1º de outubro de 2021, quando iniciou a época chuvosa na região. Somente nos primeiros dias de 2022 foram registradas 13 mortes em Minas Gerais. Porém, as dez mortes que aconteceram no acidente em Capitólio - quando uma rocha se desprendeu de cânions e atingiu lanchas - não serão computadas no balanço das chuvas até o fim das investigações para saber se a tempestade contribuiu na tragédia.

As últimas vítimas registradas pela defesa civil são das cidades de Dores de Guanhães e Caratinga, no Vale do Rio Doce, São Gonçalo do Rio Abaixo, na região central do estado, Ervália, na zona da mata mineira e Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Além disso, em Brumadinho, cinco pessoas da mesma família morreram após o carro em que viajavam ter sido soterrado, no sábado (8). Os corpos foram encontrados na última segunda-feira (10), após buscas de autoridades.

Minas Gerais tem 145 municípios em situação de emergência desde o início do período chuvoso, em 1º de outubro de 2021. Atualmente, 3.481 pessoas estão desabrigadas e 13.756 estão desalojadas.