Vídeo mostra deslizamento de estrada em Minas Gerais

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram que o deslizamento de terra que ocorreu em Itabirito (MG), já dava sinais de alerta antes do acidente que provocou o desmoronamento de uma casa e o soterramento de um casal.

De acordo com a Defesa Civil do município, o acidente ocorreu no final da tarde deste sábado (8). Nos vídeos que circulam nas redes, é possível ver que o chão abaixo da estrada começa a desmoronar enquanto carros seguem passando normalmente pela via. Confira:

Após o ocorrido, a BR-356 foi interditada em Itabirito em três pontos: nos km 38 e 43, por deslizamento de encosta, e no km 40. O deslizamento foi causado pelas fortes chuvas que atingem o município e o casal foi retirado da casa pelas brigadas do Corpo de Bombeiros e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento. Ambas as vítimas passam bem.