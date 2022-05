Condenada a 19 anos de prisão, Elize Matsunaga ganha liberdade condicional e deixa a prisão

Elize Matsunaga recebeu liberdade concedida pela Justiça de São Paulo na madrugada desta segunda-feira (30/5). A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) relatou que ela foi liberada às 17h35, cumprindo o alvará de soltura. Ela estava presa na penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé (SP).

Inicialmente, Elize foi condenada a mais de 19 anos de prisão pela morte do marido, Marcos Matsunaga, em 2012. A defesa havia entrado com recurso à Justiça pedindo que ela cumprisse o restante da pena em liberdade.

Em 2019, a pena acabou reduzida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para 16 anos e três meses. Em Tremembé (SP), ela trabalhou em regime semiaberto para diminuir a pena. Elize já cumpriu 10 anos do tempo total.

O crime aconteceu no dia 19 de maio de 2012 no apartamento do casal, na Zona Oeste de São Paulo. Após uma briga, Elize atirou na cabeça e esquartejou o corpo do empresário e presidente da Yoki.

Ela cumpre pena por homicídio doloso, além de destruição e ocultação de cadáver.