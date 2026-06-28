Educação inclusiva ainda é desafio para estudantes LGBTQIA+ no Brasil, apontam pesquisas

A construção de uma educação inclusiva para estudantes LGBTQIA+ ainda representa um dos principais desafios do sistema educacional brasileiro. Apesar dos avanços na legislação e do fortalecimento das políticas de proteção aos direitos humanos, pesquisas nacionais mostram que a discriminação, o preconceito e a violência continuam presentes no cotidiano de escolas e universidades, impactando diretamente o desempenho acadêmico e a permanência desses estudantes na educação.

Dados da Pesquisa Nacional sobre o Ambiente Educacional no Brasil, realizada pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT), revelam que 73% dos adolescentes e jovens LGBTQIA+ sofreram agressões verbais dentro das escolas em razão da orientação sexual. Além das ofensas, muitos relatam situações de bullying, exclusão social e violência física, fatores que contribuem para o aumento da evasão escolar.

Especialistas afirmam que o ambiente de insegurança prejudica o processo de aprendizagem e limita o pleno desenvolvimento dos estudantes. Entre os principais entraves estão a falta de capacitação de profissionais da educação para lidar com questões relacionadas à diversidade sexual e de gênero, a ausência de políticas institucionais permanentes de combate à discriminação e a pouca representatividade da diversidade nos materiais pedagógicos.

Para o advogado e professor Warlley Alexandro, o Brasil já possui um conjunto de normas que asseguram a proteção da população LGBTQIA+ no ambiente educacional. "Considerando o sistema jurídico atual, estabelecido pela Constituição Federal de 1988, nós temos uma gama de direitos que asseguram a população LGBTQIA+. A própria evolução do conceito de dignidade, prevista no artigo 1º, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e o Direito Social à Educação são garantidos como mecanismos de proteção para essa população", explica.

Estudantes LGBTQIA+ ainda escondem identidade nas escolas

Mesmo com garantias legais, muitos jovens deixam de expressar sua identidade por medo da discriminação. A Pesquisa Nacional por Amostra da População LGBTQIA+, realizada pela organização Todxs em 2020, aponta que sete em cada dez estudantes não se sentem seguros para declarar sua orientação sexual ou identidade de gênero durante o Ensino Médio.

O levantamento também mostra que adolescentes LGBTQIA+ estão mais expostos ao bullying e a diferentes formas de violência, incluindo agressões físicas, verbais, isolamento e exclusão social.

A realidade é ainda mais preocupante entre pessoas trans e travestis. Segundo dados da Rede Nacional de Pessoas Trans do Brasil, 82% dos adolescentes e jovens trans abandonam o Ensino Médio entre os 14 e os 18 anos. Entre os fatores que explicam esse índice estão o preconceito, a exclusão e as dificuldades para o reconhecimento da identidade de gênero, como o uso do nome social e o acesso a espaços compatíveis com sua identidade.

Nome social é direito garantido por lei

Segundo Warlley Alexandro, a legislação brasileira estabelece mecanismos claros para garantir o respeito à identidade de gênero dentro das instituições de ensino. "No âmbito federal, o Decreto nº 8.727/2016 assegura o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais na administração pública federal, incluindo as universidades federais. Além disso, o Ministério da Educação possui resoluções específicas que garantem esse direito desde a educação básica até o ensino superior. Negar esse reconhecimento configura uma violação direta à dignidade do estudante", afirma.

Educação inclusiva fortalece a democracia

Na avaliação do professor, garantir uma educação inclusiva vai além do cumprimento da legislação. Trata-se de assegurar que todos os estudantes tenham acesso às mesmas oportunidades de aprendizagem, desenvolvimento e cidadania.

"Falar em dignidade da pessoa humana neste cenário significa entender que o indivíduo não precisa pedir permissão para ser quem ele é e que o Estado, assim como as instituições de ensino, tem o dever de protegê-lo em sua integridade física, psíquica e moral. Uma das belezas do nosso sistema democrático é justamente a diversidade. O respeito às diferenças fortalece a convivência social e a construção de uma sociedade mais justa", destaca.

Embora reconheça os avanços obtidos nas últimas décadas, Warlley ressalta que a efetivação dos direitos depende também de mudanças culturais.

"Como cientista do Direito, preciso dizer que a lei é uma ferramenta poderosa, mas ela sozinha não opera milagres. Existe um conceito chamado eficácia social da norma. Uma lei pode existir no papel, mas, se a sociedade não a absorver, ela perde efetividade. Precisamos conciliar mudanças sociais e de mentalidade com leis justas que protejam a todos", conclui.

Educação inclusiva exige mudanças além da legislação

Especialistas defendem que combater a discriminação contra estudantes LGBTQIA+ passa pelo fortalecimento de políticas públicas, pela formação continuada de professores, pela adoção de protocolos institucionais de acolhimento e pelo respeito aos direitos já garantidos pela legislação brasileira. A criação de ambientes escolares mais seguros e inclusivos é apontada como um passo essencial para reduzir a evasão escolar e assegurar que todos os estudantes possam desenvolver seu potencial com dignidade, respeito e igualdade de oportunidades.