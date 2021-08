Eduardo Bolsonaro é vacinado contra a covid-19

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) foi vacinado contra a covid-19. A confirmação foi feita por uma postagem nas redes sociais do próprio parlamentar, na noite desta quarta-feira (25). Sem usar máscara, o deputado, filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, recebeu a vacina das mãos do própprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

"Não é só ministro não. Ele sabe aplicar mesmo", brincou Eduardo Bolsonaro enquanto recebia a imunização. Os dois depois posaram para uma foto segurando a carteira de vacinação.

"Graças ao Governo Bolsonaro e ao @minsaude o Brasil bateu hoje a marca de 180 milhões de doses de vacinas aplicadas e +215 milhões já distribuídas - toda vacina no Brasil foi comprada pelo governo Bolsonaro. E hoje também foi a minha vez, ao lado do próprio Min. @mqueiroga2”, disse ainda em uma de suas contas nas redes sociais.

Com 37 anos, o parlamentar já poderia estar vacinado, de acordo com o calendário da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A imunização de pessoas desta faixa etária foi liberada ainda no dia 23 de julho.