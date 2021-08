Pfizer diz que vai anunciar produção de vacinas no Brasil ao lado de Bolsonaro

O presidente da República, Jair Bolsonaro, deve receber nesta quinta (26) a cúpula da farmacêutica Pfizer no Brasil. A empresa vai anunciar a produção de vacinas contra a Covid-19 no país, com distribuição para toda a América Latina, disse a colunista Mônica Bérgamo, do jornal Folha de SP, em publicação esta manhã.

A Pfizer e a BioNTech já haviam divulgado nota em que anunciam uma carta de intenções com a farmacêutica brasileira Eurofarma "para a produção local da vacina de mRNA contra a Covid-19", para ser disponibilizada para todo o continente.

Segundo o jornal Folha de SP, as atividades de transferência técnica e de instalação de equipamentos para o Brasil começarão imediatamente. A empresas dizem que a capacidade de produção, em 2022, pode ultrapassar as 100 milhões de doses. A Eurofarma participará de uma rede global de produção que incluirá 20 instalações por quatro continentes.

O anúncio ocorre num panorama que inclui o crescimento de debates sobre a urgência de se aumentar a produção de imunizantes no mundo. A maior parte da população mundial ainda não recebeu sequer a primeira dose de vacina. Isso dificulta o controle da pandemia e aumenta o número de vítimas fatais e proliferação de novas cepas variantes.

"O Brasil é o país mais confiável da América Latina para a instalação de negócios de uma grande farmacêutica multinacional como a Pfizer", afirmou à colunista Mônica Bérgamo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. "O país tem um dos maiores sistemas de saúde públicos do mundo e uma saúde suplementar com 48 milhões de beneficiários. Investe cerca de 10% de seu PIB em saúde".