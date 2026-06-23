Eclipse solar poderá ser visto no Brasil? Confira o que dizem os astrônomos sobre o fenômeno

Um dos fenômenos astronômicos mais aguardados dos próximos anos está marcado para 12 de agosto de 2026. O eclipse solar total, capaz de provocar um breve escurecimento do céu em plena tarde, poderá ser observado em diferentes partes do planeta. Mas, afinal, ele será visível no Brasil?

A resposta é sim, mas apenas de forma parcial e em áreas bastante restritas. A fase de totalidade, quando a Lua cobre completamente o Sol e o dia parece se transformar em noite por alguns minutos, ficará restrita a regiões da Groenlândia, Islândia, Espanha, Rússia e uma pequena faixa de Portugal.

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Eclipse solar vai escurecer o dia?

Durante um eclipse solar total, a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, bloqueando completamente a luz solar para os observadores localizados na chamada faixa de totalidade. É nesse momento que o céu escurece, a temperatura pode cair e a coroa solar fica visível.

No Brasil, porém, não será possível observar essa fase completa. O fenômeno deverá ser percebido apenas parcialmente e em uma área bastante limitada, sem o efeito de transformar o dia em noite.

Especialistas destacam que a visibilidade completa do eclipse de 2026 estará concentrada em países da Europa e do Atlântico Norte. Entre as cidades que terão visão privilegiada do fenômeno estão Reiquiavique, na Islândia, Nuuk, na Groenlândia, e municípios do norte da Espanha, como Bilbao e Oviedo.

Outro eclipse solar total de grande duração está previsto para 2 de agosto de 2027. Segundo dados da Nasa, a fase de totalidade poderá alcançar mais de seis minutos em algumas regiões, tornando-se um dos eventos astronômicos mais importantes do século. No entanto, novamente, a faixa de totalidade ficará distante do Brasil, passando por países do sul da Europa, norte da África e Oriente Médio.

Como observar um eclipse com segurança?

A observação do Sol exige cuidados especiais. Óculos escuros comuns não protegem os olhos. O recomendado é utilizar filtros solares certificados ou equipamentos apropriados para astronomia.

Especialistas também alertam para os riscos do uso de câmeras, binóculos e telescópios sem proteção adequada, já que a exposição direta aos raios solares pode causar danos permanentes à visão.