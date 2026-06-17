Lua e Vênus podem ser vistos juntos no céu desta quarta-feira (17); entenda

Quem olhar para o horizonte oeste na noite desta quarta-feira (17) poderá acompanhar um espetáculo astronômico especial. A Lua crescente, Vênus, Júpiter e Mercúrio aparecem visualmente próximos no céu, formando uma rara configuração celeste visível a olho nu em diversas regiões do Brasil.

O encontro dos quatro astros ocorre durante a transição entre o dia e a noite, quando as condições de observação costumam ser mais favoráveis. Em algumas partes do planeta, o fenômeno reserva ainda um momento mais raro: a Lua passará exatamente à frente de Vênus, ocultando temporariamente o planeta em um efeito semelhante a um eclipse.

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Mesmo em Belém, que recebeu chuva em grande parte da cidade ao longo do dia, a expectativa é de que o fenômeno possa ser observado caso o céu apresente aberturas no início da noite, ou seja, esteja "limpo". O ideal é procurar um local com visão livre para o horizonte oeste e acompanhar o céu logo após o pôr do sol.

A observação poderá ser feita sem equipamentos especiais. Basta que as condições meteorológicas sejam favoráveis e que o horizonte esteja livre de prédios, árvores ou outros obstáculos.

Como identificar Vênus no céu?

Quem observar o céu poderá notar um ponto bastante brilhante próximo à Lua. Embora muitas pessoas o confundam com uma estrela, trata-se de Vênus, o segundo planeta do Sistema Solar e um dos corpos celestes mais luminosos visíveis a olho nu.

Com tamanho semelhante ao da Terra, Vênus é conhecido pelos astrônomos como o "planeta irmão" do nosso mundo. Apesar disso, as condições em sua superfície são extremas. Envolto por uma atmosfera densa, formada principalmente por dióxido de carbono, o planeta registra temperaturas superiores a 460°C, cenário que o torna inabitável.

Mesmo com características tão hostis, Vênus é um dos objetos mais fáceis de localizar no céu.

Já olhou para o céu hoje? Lua e três planetas prometem espetáculo nesta quarta (Clube de Astronomia Centauri/Divulgação)

Lua poderá "esconder" Vênus em fenômeno raro

Além do alinhamento aparente entre os planetas e a Lua, a quarta-feira reserva um dos eventos astronômicos mais interessantes de 2026. Em algumas regiões da Terra, a Lua passará exatamente à frente de Vênus, escondendo o planeta por alguns instantes.

O fenômeno é conhecido como ocultação e ocorre quando um corpo celeste passa na frente de outro, bloqueando temporariamente sua visualização. O evento é considerado raro e costuma atrair a atenção de observadores do céu.

Mercúrio será um dos astros mais difíceis de localizar

Outro astro que merece atenção é Mercúrio. O planeta mais próximo do Sol é também um dos mais difíceis de observar a olho nu, justamente por aparecer baixo no horizonte e por pouco tempo.

Nesta quarta-feira, porém, ele estará mais brilhante e próximo da Lua, o que pode facilitar sua identificação pouco depois do pôr do sol.