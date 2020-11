e-Título: fotos de eleitores viram meme nas redes sociais

O primeiro turno das eleições municipais foi no último domingo (15), mas um dos grandes destaques na internet foi o e-título. Fora a instabilidades no servidor, o aplicativo rendeu muitos memes relacionados com a foto registrada para o título virtual.

As risadas e compartilhamentos dos internautas no Twitter foi pelo fato da foto ter sido tirada sem uma preparação prévia dos eleitores, uma vez que eles foram até o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) apenas para cadastrar a biometria para as próximas eleições.

Confira a reação dos internautas:

a minha foto no etitulo eh essa pic.twitter.com/F4sLAGHQis — 🦎 (@barrruada) November 14, 2020

Os mesários Domingo vendo a foto do #eTitulo do povo do Twitter 🤭 pic.twitter.com/OzDVxG03Wn — ᴇᴜᴘᴀᴜʟᴏʜᴇɴʀɪǫᴜᴇᴄ (@PauloHe57863338) November 14, 2020