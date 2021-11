'É fome', por favor!’, grita homem que pede comida na rua; assista

Uma gravação comovente viralizou nas redes sociais na quarta-feira (3), ao mostrar um homem, que se identifica como Marcos, implorando por pão e leite pelas ruas da Asa Norte, no Distrito Federal. No registro publicado no Twitter por Carlos Alberto Jr, o rapaz aparece de camisa azul e calça jeans pedindo comida para a vizinhança: “Alguém compra um pão para nós? Alguém compra um leite? É fome. Por favor!", diz ele; confira:

Segundo Carlos Alberto, a cena se repete toda semana na quadra do bairro e outras famílias também ficam por baixo dos blocos dos prédios pedindo ajuda. O vídeo garantiu vários compartilhamentos e curtidas, com internautas revoltados com o episódio. "Que tragédia, meu Deus", disse uma. "A fome mata", declarou outra.

